Polizei schnappt zu Fuß einen betrunkenen Rollerfahrer

Bei ihrer Nachfahrt stellte sie Fahrauffälligkeiten bei dem Rollerfahrer fest. Als die Beamten den Anhaltesignalgeber tätigten, versuchte sich der 53-Jährige der Kontrolle zu entziehen. Er fuhr weiter bis zur Bahnhofstraße und bog hier nach links ab. Letztendlich fuhr er auf einem Radweg in die Bahnhofsunterführung ein. Die Beamten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf, die letztendlich auf der anderen Seite der Bahngleise zur Ergreifung des Flüchtigen führte. Mit dem sichtlich alkoholisierten Rollerfahrer wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von über zwei Promille ergab. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden und der 53-Jährige begleitete die Streife zur Dienststelle. Hier entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Der Mann hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu rechnen.

In Dönerbude eingestiegen

Großostheim: Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zugang zu einem Dönerstand in der Hasselstraße. Hierbei schob der Täter einen Außenrollo auf und stieg durch das Verkaufsfenster in den Verkaufsraum. Der Imbissstand wird seit geraumer Zeit nicht mehr betrieben und befindet sich in einem stark verwitterten Zustand. Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun, welches Gut der unbekannte Täter begehrt hatte und welcher Schaden dem Eigentümer entstand.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg