Polizei rettet Rehkitz in Karbach

Ein Rehkitz mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung wurde durch die Polizei eingefangen. Am Sonntag, gegen 09:40 Uhr, wurde der Polizei ein verletztes, schreiendes Rehkitz direkt an der Staatsstraße 2299 gemeldet. Vor Ort fanden die Beamten das Kitz direkt an der Straße liegend auf. Da es zunächst unverletzt schien, wurde es etwa 30 Meter einen Steilhang hochgetragen. Dabei stellte sich heraus, dass das Tier vermutlich eine neurologische Verletzung bzw. eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. So wurde es eingefangen und nach Rücksprache mit dem zuständigen Jagdpächter durch einen freiwilligen Helfer in die Wildvogelstation Rhön-Saale nach Bad Bocklet gebracht.

Geparktes Auto in Marktheidenfeld beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch, zwischen 05:40 und 14:10 Uhr, wurde ein „Am Maradies“ geparkter grauer VW Golf II am Kotflügel und an der Stoßstange hinten links beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte vermutlich beim Ein- oder Ausparken Schleif- und Kratzspuren an dem Wagen, der auf einem Firmenparkplatz abgestellt war und entfernte sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 2500 € zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Von der Fahrbahn abgekommen - niemand verletzt

Roden, OT Ansbach, Lkr. Main-Spessart Aus ungeklärter Ursache kam am Sonntagnachmittag ein Autofahrer von der Fahrbahn ab. Der 18-jährige Fahrer eines Minis befuhr den Urspringer Weg gegen 16:00 Uhr, als er nach rechts von der Straße abkam und dabei einen Leitpfosten touchierte. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 8000 €.

