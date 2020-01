Polizei nimmt drei Randalierer bei Großheubacher Nachtumzug in Gewahrsam

Während des Nachtumzuges in Großheubach wurde bei einem 19-Jährigen Marihuana festgestellt, sodass diesen nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln erwartet. Weiter kam es zu mehreren Sicherheitsstörungen, sodass insgesamt drei Personen in Gewahrsam genommen werden mussten und ein 17-Järiger dem Platz verwiesen wurde. Ein weiterer 17-Jähriger leistete zudem bei der Feststellung seiner Identität Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Unfallflucht

Bürgstadt. In der Zeit von Freitagmorgen 10:00 Uhr bis Samstagnachmittag 15:30 Uhr wurde ein Holzzaun in der Gartenstraße angefahren. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Miltenberg unter der 09371/9450 zu melden.

mci / Quelle: Polizei Miltenberg