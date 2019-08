Polizei nimmt betrügerischen Paketabholer in Kahl fest

Am Montagmorgen konnte in Kahl ein betrügerischer Paketabholer festgenommen werden. Ein zunächst unbekannter Mann wollte gegen 08.30 Uhr in einer Bäckerei mit Paket-Shop in der Hanauer Landstraße ein Paket abholen. Das Paket war ursprünglich an einen Mann aus Seligenstadt adressiert.

Der Mann legte hierzu einen irischen Pass vor. Da das Personal Ungereimtheiten feststellte, wurde dem Mann das Paket nicht ausgehändigt und die Polizei verständigt. Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte den 34-jährigen Mann wenig später in der Nähe des Bahnhofs antreffen und vorläufig festnehmen. Der vorgelegte irische Pass war zunächst nicht aufzufinden. Eine bisher unbekannte Frau gab den Pass im Laufe des Vormittags bei einer Bäckerei am Bahnhof ab. Er war in einem Brötchen versteckt gewesen, das sie im Bahnhofsbereich gefunden hatte.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand hatte der Festgenommene in der Bäckerei bei seinem Abholversuch zwei Brötchen gekauft. Vor seiner Festnahme hatte er den Ausweis dann in einem der Brötchen „entsorgt“. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Pass gefälscht war. Die Personalien des Mannes in Seligenstadt waren offenbar missbräuchlich verwendet worden, um in den Besitz des Pakets zu gelangen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Polizei in Alzenau ermittelt nun wegen diverser Straftaten. Die unbekannte Frau, die den Pass in dem Brötchen fand, wird gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Haschisch sichergestellt

Alzenau-Albstadt. Bei der Kontrolle eines 26-jährigen Mannes in der Freigerichter Straße konnte eine Streife am Montagabend gegen 22 Uhr ein geringe Menge Haschisch auffinden und sicherstellen. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Mercedes mutwillig beschädigt Alzenau-Albstadt, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Mittwoch und Samstag letzter Woche wurde ein Mercedes, der in der Buchbergstraße abgestellt war, mit einem spitzen Gegenstand im Heckbereich zerkratzt. Dabei entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Auspuff geklaut

Karlstein-Dettingen. Ein 63-jähriger Jaguar-Besitzer musste bereits am Donnerstag letzter Woche feststellen, dass der Auspuff an seinem Pkw gestohlen worden war. Der Täter hatte den Pkw aufgebockt und den Auspuff abgeflext. Dabei wurde das Fahrzeug an den Seitenschwellern und an der Heckstoßstange massiv beschädigt. Der Pkw stand zwischen dem 01. und 22.08.19 in der Auwanne. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0

Polizei Alzenau