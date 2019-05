Polizei klärt Betrügereien und E-Bike-Diebstahl auf

Die Beamten hatten bei einem jungen Mann, der in Verdacht stand, betrügerische Geschäfte im Internet zu machen, einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Beim Vollzug des Beschlusses fanden die Beamten Beweismittel für die Betrügereien des Wörthers vor. Dieser hatte mehrfach Interessenten auf ebay abgezockt, indem er vorgab, hochwertige Handys zu verkaufen. Die Interessenten bekamen allerdings nie etwas geliefert. Das überwiesene Geld wurde von dem Betrüger immer gleich „auf den kopf“ gehauen. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten auch ein hochwertiges E-Bike, das der Betrüger im vergangenen Herbst in Trennfurt entwendet hatte. Nachdem er sich ein neues Ladegerät für das Bike beschafft hatte, nutzte er das Bike für diverse Ausfahrten. Der von dem Wörther angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Er zeigte sich gegenüber den Ermittlungsbeamten geständig.



Unfallflucht in Erlenbach

Erlenbach. Eine Unfallflucht ist am Donnerstag bei der Polizeiinspektion Obernburg gemeldet worden. Vermutlich in den letzten zwei Tagen, zwischen Mittwoch früh und Donnerstag Abend hat ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren oder Vorbeifahren einen in der Rhönstraße abgestellten Pkw beschädigt. Der geparkte graue Audi wurde im Bereich der Fahrzeugfront erheblich beschädigt, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Polizei Obernburg/nico