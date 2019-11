Polizei hebt Cannabis-Plantage in Dieburg aus

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und aufgrund der anschließenden Ermittlungen bestand der Verdacht, dass der Mann aus Darmstadt mit Rauschgift handeln könnte.

Über die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht erwirkt und am Mittwochmorgen vollstreckt. Der Tatverdächtige wurde gegen 7.30 Uhr durch Zivilfahnder beim Verlassen seiner Wohnung in Darmstadt festgenommen. In dem Anwesen stellten Einsatzkräfte im Rahmen der anschließenden Durchsuchung mehrere Tausend Euro Bargeld sicher. In einem angemieteten Objekt in Groß-Zimmern entdeckte ein Drogenspürhund in einer Gefriertruhe zudem 57 Gramm Marihuana sowie 12 Gramm Haschisch. Eine professionell betriebene Aufzuchtanlage mit fast 200 Cannabispflanzen in unterschiedlicher Höhe und rund 80 Setzlingen beschlagnahmten die Fahnder im Keller seines Hauses in Dieburg.

Der 43 Jahre alte Mann muss sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

dc/Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen