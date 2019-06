Polizei hatte am Volksfestauftakt viel zu tun

Den Auftakt zahlreicher Einsätze bildete gegen 20 Uhr eine stark betrunkene Auto-Fahrerin die mit knapp unter 2 Promille beim Ausparken an einem, gegenüber des Volksfestplatzes geparkten Auto hängenblieb. Der Besuch des Volksfestes hatte für die 65-Jährige nicht nur Schäden in Höhe von circa 1000 Euro zu Folge, sie musste auch ihren Fahrzeugschlüssel, den Führerschein sowie eine Blutprobe abgeben. Auf dem gleichen Parkplatz wurde in der Zeit 19.30 bis 0.30 Uhr ein weiteres Auto von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. An dem geparkten Skoda in Grau entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise, Tel.-Nr. 06021/857-2230.

Durch die Beamten wurden insgesamt 14 Platzverweise für das Volksfest ausgesprochen. Dies betraf Personen, die verbal aggressiv auftraten, aber auch eine osteuropäische Bettlerbande wurde des Platzes verwiesen.

Vier Menschen verbringen die Nacht in der Zelle

Bei weiteren vier Personen war ein Platzverweis nicht ausreichend, sie mussten auf Grund ihrer Alkoholisierung und ihres Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Trauriger Höhepunkt bildete das Verhalten eines stark alkoholisierten 25-Jährigen mit über 2 Promille. Erst geriet er gegen 1 Uhr mit anderen Festbesuchern in Streit. Als die Beamten der Aschaffenburger Polizei dazwischen gehen mussten, ging er auf die Beamten los. Erst beleidigte er sie unflätig und näherte sich bedrohlich. Da er sich trotz guten Zuredens nicht beruhigen wollte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich so massiv, dass er mit Zwang gefesselt werden musste. In der Folge wurde ein Beamter am Ellenbogen verletzt. Er musste ebenso wie die anderen drei Personen den Rest der Nacht in der Zelle verbringen.

Zudem wurden bei mehreren Kontrollen bei vier jüngeren Männern, im Alter von 18 bis 20 Jahren, Kleinmengen an Marihuana festgestellt.

Schlägerei unter Jugendlichen

Gegen 1 Uhr kam es zudem im Bierzelt zu einer Schlägerei zwischen zwei Heranwachsenden, die zwischen 1,2 und 1,5 Promille intus hatten. Nachdem die Fäuste geflogen waren, hatten beide kleinere Verletzungen im Gesichtsbereich davongetragen. Nach Behandlung wurden sie des Platzes verwiesen.

Einen weiteren Einsatzschwerpunkt bildete das Verkehrsgeschehen rund um das Feuerwerk. Insgesamt 20 Fahrzeuge musste aus den gesperrten Bereichen, insbesondere Suicardusstraße und Schlossplatz, abgeschleppt werden, nachdem die jeweiligen Halter telefonisch nicht erreichbar waren. Die Abschleppkosten werden in Kürze in Rechnung gestellt.

In diesem Zusammenhang wird auf das Abschlussfeuerwerk am 1. Juli hingewiesen. Es wird gebeten, rund um das Schloss in den Bereichen Suicardusstraße, Schlossgasse und Webergasse auf die bestehenden Parkverbote zu achten. Aus Sicherheitsgründen wird die Polizei auch beim Abschlussfeuerwerk die bestehende Beschilderung konsequent umsetzen.

ves/Polizei Aschaffenburg