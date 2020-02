Polizei greift ein: Schlägerei im Aschaffenburger Schöntal-Park

Der 35-Jährige erlitt ein leichtes Hämatom im Gesicht und Nasenbluten. Die Hintergründe der Tat sind noch ungeklärt. Offenbar kannten sich die zwei Streithähne. Sie vertrugen laut Polizei sich im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme. Einbruch in Firmengebäude

Leider. Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr bis Sonntag, 18:20 Uhr Zugang zu einem Firmengebäude in der Industriestraße. Hier hebelte der Täter ein Fenster und zwei Türen auf. Er verließ offenbar ohne Beute das Objekt, hinterließ jedoch Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kreis Aschaffenburg

Container-Aufbrüche im Landbereich

Kleinostheim. Im Zeitraum von Freitag, 13:30 Uhr bis Montag, 07 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einer Baustelle im Reinhard-Heraeus-Ring. Hier brach der Täter einen Container auf und entwendete einen Hochbaulaster im vierstelligen Wert.

Mainschaff. Zu weiteren Container-Diebstählen kam es in der Zeit von Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 10 Uhr. Ein unbekannter Täter brach mittels eines Bolzenschneiders die Schlösser von acht Containern auf. Diese waren auf einer Baustelle Im Hofgewann abgestellt. Der Täter machte sich diverse Werkzeuge im Wert von circa 6000 Euro zu Eigen. Ob die Taten in Kleinostheim und in Mainschaff im Zusammenhang stehen, ist nun Teil der Ermittlungen der Aschaffenburger Polizei.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg