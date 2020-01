Polizei findet verschiedene Drogen in Dettingen

Bei der Durchsuchung des jungen Mannes kamen ein geringe Menge Haschisch sowie neun betäubungsmittelhaltige Tabletten zum Vorschein, die sichergestellt wurden.

Wildunfälle in Brücken und Großwelzheim

Mömbris-Brücken und Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Im Laufe des Donnerstags kollidierten zwei Auto-Fahrer bei Brücken und Großwelzheim mit zwei Rehen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 1.500 Euro.

Weißes Auto beschädigt Spiegel an Peugeot - Fahrer flüchtet

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch um 07.15 Uhr fuhr eine 23-jährige Peugeot-Fahrerin von Niedersteinbach in Richtung Michelbach. Kurz nach den Dörsthöfen kam der Frau ein weißer Personenwagen entgegen. Da dieser offenbar zu weit links fuhr, stießen beide Fahrzeuge mit den linken Außenspiegeln zusammen. Dabei ging der Außenspiegel an dem Peugeot zu Bruch. Trotz eines Schadens von circa 200 Euro, fuhr der unbekannte Fahrer weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Zusammenstoß auf Alzenauer Kreuzung

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Wasserloser Straße/Hauckwaldstraße entstand am Mittwochmittag ein Gesamtschaden von knapp 9.000 Euro. Um 12.15 Uhr befuhr ein 83-jähriger Opel-Fahrer die Hauckwaldstraße vom Mühlweg kommend. Er wollte die Kreuzung zu Wasserloser Straße geradeaus überqueren. Vor ihm befand sich ein Lastwagen, der nach rechts abbog. Als er über die Kreuzung fuhr übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten Ford einer 72-jährigen Frau, die auf der Wasserloser Straße in Richtung Stadtmitte fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Da der Ford nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Schild fällt gegen Fensterrahmen

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochmorgen um 11 Uhr streifte ein 59-jähriger Lkw-Fahrer in der Bezirksstraße beim Vorbeifahren ein mobiles Verkehrsschild. Dieses fiel dadurch um und stieß gegen den Fensterrahmen eines Anwesens. Der Rahmen wurde hierdurch beschädigt (circa 500 Euro).

dc/Meldungen der Polizei Alzenau