Polizei findet kiloweise Amphetamin bei Fahrzeugkontrolle an A3

Gegen 16.30 Uhr kontrollierten die Beamten einen Pkw, der auf der Autobahn in Richtung Nürnberg unterwegs war. Als die Verkehrspolizisten das Fahrzeug genauer unter die Lupe nahmen, entdeckten sie in einem vermeintlich guten Versteck insgesamt rund sechs Kilogramm Amphetamin. Der aus Würzburg stammende Pkw-Fahrer im Alter von 58 Jahren wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahm in der Folge die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.

Am Sonntag wurde der Festgenommene auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichtiger vorgeführt, der gegen den 58-Jährigen die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge anordnete. Der Beschuldigte wurde nach der Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken