Polizei findet bei Kontrolle verbotenes Einhandmesser

Einhandmesser sichergestellt

Schöllkrippen. Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Toyota-Fahrers am Mittwoch um 20.45 Uhr in der Straße Am Bahnhof wurde ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Roller „frisiert“

Alzenau-Wasserlos. Ein 17-Jähriger muss sich seit Donnerstag wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Eine Streife der Alzenauer Polizei kontrollierte am Donnerstag um 00.30 Uhr in der Bezirksstraße einen auffällig schnellen Roller, der mit zwei Personen besetzt war. Der 17-jährige Fahrer konnte bei der Kontrolle lediglich eine Mofaprüfbescheinigung aushändigen. Er gab zu, den Roller frisiert zu haben, so dass er 45 km/h fährt.

Auffahrunfall

Alzenau-Michelbach. Bei einem Auffahrunfall in der Kälberauer Straße wurde am Mittwochmorgen eine 58-jährige Frau leicht verletzt. Im 09.30 Uhr musste eine 58-jährige Opel-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 23-jähriger Rover- Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Nach dem Zusammenstoß klagte die Opel-Fahrerin über Nackenschmerzen, sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt 1.600 Euro.

Fahrrad aus Garage geklaut

Mömbris-Mensengesäß. In der Nacht von Freitag aus Samstag entwendete ein Unbekannter aus der unverschlossenen Garage eines Hauses in der Hüttenberger Straße ein älteres Mädchenfahrrad (Wert circa 100 Euro). Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

kev/Polizei Alzenau