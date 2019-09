Polizei findet Drogen und Waffen auf der A3

Kleinlangheim, LKR. Kitzingen. Am Mittwochnachmittag kontrollierten Zivilpolizisten der Verkehrspolizei eine Autofahrerin aus Österreich, die sich auf der A 3 in Richtung Nürnberg befand. Aufgrund der Aggressivität der Frau konnte eine Durchführung dieser Kontrolle nur unter Hinzuziehung weiterer Streifen fortgesetzt werden. Das Ergebnis der Kontrolle erklärte das Verhalten der Österreicherin. Im Fahrzeug konnten nämlich Drogen aufgefunden werden.

Gegen 16.45 Uhr fiel einer Zivilstreife der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried ein Wagen auf, der sich auf der Rastanlage Haidt in Fahrtrichtung Nürnberg befand. Zur Durchführung einer Verkehrskontrolle mussten jedoch noch mehrere Streifen herbeigerufen werden, da sich die 40-jährige Frau äußerst aggressiv zeigte und sich gegen alle Maßnahmen verweigerte. In ihrem Ford konnte dann jedoch Marihuana aufgefunden werden, das ihr Verhalten zu erklären scheint.

Aufgrund dieses Verhaltens und weiterer drogentypische Ausfallerscheinungen wurde sie mit auf die Dienststelle genommen, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Gegen die Frau wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Helmstadt, LKR Würzburg. Am Mittwochmittag fanden Beamte der Verkehrspolizei bei einer Kontrolle auf der A3 mehrere Waffen, darunter Messer, Elektroschocker und einen Teleskopschlagstock.

Der Wagen, besetzt mit drei Männern war unterwegs in Richtung Nürnberg und machte gerade eine Rast auf einem Parkplatz bei Helmstadt. Gegen 11.15 Uhr unterzogen Beamte der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried einen Wagen, besetzt mit drei Männern, auf dem Parkplatz Fronberg-Süd, einer Verkehrskontrolle. Im Innenraum des Mercedes-Sprinters konnten dann ein verbotenes Messer, ein nicht zugelassener Elektroschocker und ein Teleskopschlagstock sichergestellt werden, die den 38-, 66- und 26-jährigen Insassen zugeordnet werden konnten.

Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verstößen nach dem Waffengesetz.

Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der A81 unterwegs

Kist, LKR. Würzburg. Am Donnersdtagmorgen riefen Autofahrer, die auf der A81 unterwegs waren, bei der Verkehrspolizei an und meldeten einen Kleintransporter, der sehr aggressiv unterwegs war. Dieser soll deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein und habe andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt und das in Schlangenlinie. Beamte der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried unterzogen den jungen Mann daraufhin einer Kontrolle und stellten drogentypische Ausfallerscheinungen fest.

Gegen 0.45 Uhr meldeten sich mehrere Autofahrer, die sich auf der A81 in Richtung Autobahnkreuz Würzburg-West befanden, bei der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried und teilten mit, dass sie soeben von einem Kleintransporter rechts überholt wurden. Dieser war außerdem deutlich zu schnell unterwegs und fuhr in Schlangenlinie. Eine Streife der Verkehrspolizei konnte den jungen Mann daraufhin ausfindig machen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem der 24-jährige Pole drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, wurde eine Blutentnahme angeordnet, die auf der Dienststelle der Verkehrspolizei durchgeführt wurde. Nachdem der junge Mann während der Sachbearbeitung auf der Dienststelle einschlief und sich nicht mehr wecken ließ, wurde ein Rettungswagen gerufen, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schläft er bis dato seinen Drogenrausch aus. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz und diversen Verkehrsdelikten.

