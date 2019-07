Polizei fasst Randalierer in Aschaffenburg

Ein mit 2,08 Promille stark alkoholisierter 18-jähriger schlug am frühen Samstagmorgen am Freihofsplatz zwei Personen ins Gesicht. Zuvor ist er in einer Kneipe in der Innenstadt negativ aufgefallen. Nach kurzer Flucht konnte der Mann festgenommen werden. Er wird wegen Körperverletzung angezeigt.

Mehrere Unfälle bei Nässe im Kreis Asachaffenburg

Eine 40-jährige Smart-Fahrerin befuhr gegen 15.25 Uhr die Staatsstraße von Dammbach nach Rohrbrunn. Nach einer Rechtskurve kam ihr ein weißer Kastenwagen entgegen. Die Dame kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinauf und überschlug sich. Am Smart entstand Totalschaden. Die Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Die Unfallbeteiligung des weißen Kastenwagens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ein 24-Jähriger verlor am Freitag gegen 16.20 Uhr die Kontrolle über seinen BMW. Er war von Heimbuchenthal in Richtung Hobbach unterwegs. Beim Abkommen von der Fahrbahn beschädigte er einen Leitpfosten. Er blieb unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit.

Gegen 17.25 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Ford von Rohrbrunn in Richtung Dammbach. Auf der kurvenreichen Strecke kam sie nach links von der nassen Fahrbahn ab und landete im Bankett. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Dame selbst kam mit dem Rettungswagen leichtverletzt ins Klinikum Aschaffenburg.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg