Polizei erwischt 19-Jährigen mit Rauschgift

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei einem 19-jährigen eine geringe Menge Marihuana. Zudem gab er an, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben. Das aufgefundene Betäubungsmittel wurde sichergestellt und der junge Mann wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Schmierereien an Mittelschule

Lohr. Am Freitag zwischen 14 und 22.20 Uhr beschmierten unbekannte Täter die Außenwände des Schulgebäudes der Gustav-Woerhrnitz Mittelschule in der Nägelseestraße in Lohr. An Fenstern, Türen und elektronischen Türöffnern wurden verschiedene Graffitis, u.a. auch Hakenkreuze und hakenkreuzähnliche Symbole, angebracht. Die Höhe des Sachschadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Polizei Lohr sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/87410.

Polizei Lohr/nico