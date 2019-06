Polizei ermittelt zu Ebay-Betrügereien

Bereits Anfang Mai kaufte ein 33-jähriger Mann über Ebay-Kleinanzeigen einen gebrauchten Reifen. Er überwies den Kaufpreis in Höhe von 50,- Euro und erhielt ebenfalls keine Ware. Auch hier ermittelt die Polizei gegen den unbekannten Täter wegen Warenbetrug.

Eisengeländer beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagabend gegen 22.35 Uhr befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel die Straße „Am Schutzhafen“. Als sie die Bahnunterführung vor der dortigen Disco entlang fuhr, touchierte sie das am Bach angebrachte Eisengeländer. Durch den Anstoß zog sie sich einen Platten zu. Am Opel und auch am Eisengeländer entstand jeweils Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Vorderreifen verloren

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr befuhr eine 26-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Gemünden in Richtung Schönau. Kurz nach Gemünden verlor sie während der Fahrt den linken Vorderreifen ihres Audi`s und fuhr auf der Bremsscheibe weiter. Hierdurch wurde die Fahrbahndecke auf einer Länge von ca. 4 Metern beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 3500,- Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Audi im Ausland zugelassen ist und die Autofahrerin seit längerer Zeit einen Wohnsitz in Deutschland hat. Durch diesen Umstand begründet sich eine Steuerpflicht des Fahrzeugs in Deutschland. Gegen die 26-Jährige wird daher noch Anzeige wegen einer Steuerstraftat erstattet.

Fahrtenbuch unzureichend geführt

Aura im Sinngrund, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag gegen 14.15 Uhr wurde im Fellener Weg der Fahrer eines Kleintransporters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 28-jährige Fahrer aus Hessen war als Paketfahrer gewerblich unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrtenbucheintrag vom Kontrolltag völlig unzureichend und mangelhaft geführt wurde. Gegen ihn wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Fahrpersonalgesetz erstattet.

Straßenlampe angefahren und beschädigt

Karsbach, OT Weyersfeld, Lkr. Main-Spessart. Durch den Stromanbieter „Bayernwerk wurde festgestellt, dass in der Bergstraße, Höhe Hausnummer 13, in Weyersfeld der Mast einer Straßenlampe angefahren und beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

ves/Polizei Gemünden