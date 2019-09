Polizei ermittelt Graffiti-Sprayer in Alzenau

Um 18.45 Uhr waren dem 30-jährigen Zeugen insgesamt drei Personen aufgefallen, die im Bereich der verlängerten Seestraße eine Brücke über die Kahl besprühten. Beim Eintreffen mehrerer Streifen ergriffen die drei Sprayer sofort die Flucht.

Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Allerdings hatte einer der Täter bei seiner überstürzten Flucht einen Rucksack mit Geldbeutel und Personalausweis zurücklassen müssen. An seinem Wohnsitz konnte der flüchtige 16-Jährige zunächst nicht angetroffen werden. Allerdings meldete er sich gegen 20 Uhr bei der Alzenauer Polizei und räumte die Tat ein. Insgesamt wurden circa 10 Quadratmeter des Brückenpfeilers besprüht, der Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

Die Ermittlungen in Bezug auf seine zwei flüchtigen Mittäter sind noch nicht abgeschlossen.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Wildunfall bei Schöllkrippen

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Wildunfall bei Schöllkrippen entstand am frühen Montag ein Schaden von 1.500 Euro. Ein BMW-Fahrer, der um 02.45 Uhr auf der Staatsstraße 2305 in Richtung Kleinkahl fuhr, war mit zwei Rehen zusammengestoßen. Der Pkw wurde dabei im Frontbereich beschädigt.

Vom Fahrrad gestürzt

Mömbris-Brücken, Lkr. Aschaffenburg. Ein 31-jähriger Radfahrer erlitt am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Brücken schwere Verletzungen. Der Mann war um 18 Uhr im abschüssigen Wohnstädter Weg aus bisher nicht bekanntem Grund von seinem Rad gestürzt. Obwohl er einen Helm trug, musste er vom Rettungsdienst mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Hausmauer angefahren

Alzenau-Kälberau, Lkr. Aschaffenburg. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr die Hausmauer eines Anwesens in der Michelbacher Straße. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von 500 Euro.

Außenspiegel abgefahren

Mömbris-Niedersteinbach, Lkr. Aschaffenburg. In Niedersteinbach wurde am Samstag an einem geparkten Opel der linke Außenspiegel abgefahren. Der Opel war zwischen 17.30 und 21.30 Uhr in der Alzenauer Straße abgestellt. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau