Polizei bringt alkoholisierten Jugendlichen heim

Mit 1,64 Promille war Dienstagnacht ein 16-Jähriger nicht mehr fähig heimzukommen. Der junge Mann befand sich auf einer Privatfeier und wollte diese nicht verlassen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung war er auch nicht mehr fähig dazu. So wurde er gegen 01:30 Uhr von einer Polizeistreife nach Hause gebracht und seiner Mutter übergeben. Das zuständige Jugendamt wird über den Vorfall informiert.

Gartenhausaufbrüche geklärt

Hafenlohr/ Kreuzwertheim/ Hasloch. Dank akribischer Tatortarbeit konnte die Polizei Marktheidenfeld nun mehrere Gartenhausaufbrüche klären, die Anfang des Jahres 2019 im Dienstbereich der PI Marktheidenfeld verübt wurden. Der dringende Tatverdacht richtet sich aktuell gegen einen 26 Jahre alten rumänischen Staatsangehörigen. Der Mann ist zur Fahndung ausgeschrieben. Zwischen dem 18. Januar und 01. Februar wurden in Hafenlohr, Kreuzwertheim und Hasloch an insgesamt 4 Tatorten Einbrüche in Gartenhäuser verübt, die abseits der Wohnbebauung liegen. Dort versorgte sich der Täter mit Lebensmitteln und Kleidung. Es bestand bereits zu Beginn der Ermittlungen der Verdacht, dass es sich um einen reisenden Täter handeln könnte. Diese Vermutung hat sich inzwischen bestätigt. DNA-Spuren, die am hinterlassen wurden, konnten die Ermittler nun eindeutig dem 26jährigen Tatverdächtigen zuordnen. Nach dem rumänischen Staatsangehörigen fahndet inzwischen auch die Staatsanwaltschaft Heilbronn, weil dieser in Baden-Württemberg wegen Wohnungseinbrüchen aufgefallen ist.

Verhütete Trunkenheitsfahrt

Marktheidenfeld. Zu einer verhüteten Trunkenheitsfahrt kam es am Dienstag, gegen 00:30 Uhr, am Südring. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde ein 23-jähriger Autofahrer angehalten. Nachdem deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen wurde und ein Vortest 0,52 Promille ergab, wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen. Nachdem ein weiterer Test einen Wert von 0,46 Promille ergab, wurde er mit der Belehrung entlassen, die nächsten Stunden kein Kraftfahrzeug zu führen.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Schollbrunn. Mit 0,98 Promille war am Montagabend ein 53-jähriger Autofahrer im Rittersweg unterwegs. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 21:30 Uhr, wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt und ein Atemalkoholtest durchgeführt. Anschließend wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Mann mit zur Dienststelle genommen.

Überladung

Marktheidenfeld. Mit einem deutlich überladenen Firmen-Sprinter war am Montagmorgen ein 35-jähriger Mann am Nordring unterwegs. Im Kreisverkehr an der neuen Mainbrücke fiel das Fahrzeug einer Polizeistreife auf, da es augenscheinlich sehr schwer und vermutlich überladen war. Nach kurzer Kontrolle und Wiegung bei einer Firma in der Nähe zeigte sich, dass der Sprinter statt des zulässigen Gesamtgewichts von 3,5 Tonnen 5,29 Tonnen wog. Somit wurde die Weiterfahrt vor Ort untersagt und die Umladung angeordnet. Anzeige wird nun erstattet gegen den Fahrer sowie den Halter des Fahrzeugs.

asre/ Quelle: Polizei Marktheidenfeld