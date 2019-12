Polizei bittet Transporter auf die Waage: Drei Mal erheblich zu schwer

Am Samstag gegen 23 Uhr brachte ein rumänischer Kleintransporter 750 kg zu viel auf die Waage, was einer Überschreitung von mehr als 20 % entspricht. Vom Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 123,50 Euro einbehalten.

Am Sonntag gegen 1.20 Uhr wurde ein rumänischer Kraftomnibus mit Gepäckanhänger gewogen. Der Gepäckanhänger war um 1.120 kg überladen (Überschreitung um mehr als 25 %). Der Fahrer konnte nach der Umladung und dem Hinterlegen einer Sicherheitsleistung in Höhe von 410 Euro seine Fahrt fortsetzen.

Am Sonntag um 4.30 Uhr befand sich ein moldauischer Minibus mit Gepäckanhänger in der Kontrolle. Bei dieser Fahrzeugkombination zeigte die Waage 2.340 kg zu viel an (Überladung um mehr als 30 %). Der Fahrer hinterlegte ebenfalls eine Sicherheitsleistung in Höhe von 410 Euro und muss sich jetzt um eine Umladung kümmern.

250 Liter Diesel entwendet

Bessenbach, A 3 Fahrtrichtung Passau/Linz. An einem ausländischen Sattelzug, welcher auf einem Autobahnparkplatz in der Gemarkung Bessenbach abgestellt war, wurde der Tank aufgebrochen und insgesamt ca. 250 Liter Diesel entwendet. Der Fahrer des Sattelzuges brachte auf dem Parkplatz in der Zeit von Freitag, 18.20 Uhr, bis Samstag, 7 Uhr, seine Ruhezeit ein. An dem angegangenen Tankschloss entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

VPI Aschaffenburg/mkl