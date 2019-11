Polizei attestiert sich "guten Riecher" - Joint bei Jugendlichen in Karlstadt gefunden

Dabei fanden die Beamten einen fertig gerollten Joint, der unschuldig zwischen den Jugendlichen auf dem Boden lag, jedoch einem der Kontrollierten zugeordnet werden konnte.

Den 18-Jährigen aus dem Landkreis Schweinfurt erwartet nun ein Strafverfahren wegen illegalem Betäubungsmittelbesitz.

Beim Abbiegen verschätzt

Arnstein-Binsbach/Lkr. Main-Spessart. Keine Verletzte, aber hoher Sachschaden, war das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Samstagnachmittag (09.11.) in der Riedener Straße in Binsbach ereignete.

Eine 29-jährige BMW-Fahrerin bog gegen 13:15 Uhr in einem zu engen Bogen von der Ammanstraße (Ortsdurchfahrt) nach links in die Riedener Straße ab. Dabei übersah sie einen Audi, der sich im Begegnungsverkehr der besagten Einmündung näherte und gerade zum Linksabbiegen einordnete, weshalb es zum Verkehrsunfall kam, bei dem die jeweils linken Fahrzeugfronten zusammenstießen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Pkws wurde auf insgesamt 18.000 Euro geschätzt.