Polizei Marktheidenfeld warnt vor Betrug im Internet

Erlenbach: Geparktes Auto beschädigt

Zu einer Unfallflucht kam es in der Nacht zum Mittwoch. Ein Am Alten Berg ordnungsgemäß geparkter schwarzer Seat Alhambra wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Schaden beträgt 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Marktheidenfeld: Zwei Dellen in Heckklappe

500 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Täter an einem silberfarbenen Mitsubishi Colt. Der Wagen stand am Donnerstag, von 13:00 bis 21:30 Uhr, auf dem Krankenhaus-Parkplatz in der Baumhofstraße. Vermutlich durch kräftige Tritte wurde die Heckklappe massiv eingedellt. Es befand sich noch Erdreich an der Heckklappe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld