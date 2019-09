Polizei Lohr gibt Tipps zum Schulanfang

Wenn auch die Verkehrserzieher der Polizei mit diesen Kindern bereits in den Kindergärten ein Schulwegtraining durchgeführt und das richtige Verhalten auf dem Schulweg sowie an den Bushaltestellen geübt haben, sollten sich doch die Eltern bewusst sein, dass zuerst sie selbst für die Sicherheit ihrer Kinder im Straßenverkehr, insbesondere auf dem Schulweg, verantwortlich sind.

Das sollten Eltern beachten

- Es sollte der sicherste und nicht der kürzeste Schulweg ausgesucht werden

- Üben Sie mit Ihrem Kind den Schulweg, falls Sie dies nicht bereits in den Sommerferien getan haben. Bei wiederholtem Begehen des Schulweges sollte das Kind nach und nach zu immer mehr Selbstständigkeit erzogen werden.

- Wechseln sie die Rollen nach einigen Übungswegen

- Erklären Sie den Kindern, wie wichtig es ist, Blickkontakt mit den Autofahrern aufzunehmen und per Handzeichen die Absicht zum Überqueren der Straße anzuzeigen

- Gelegentliche, vom Kind unbemerkte Kontrollen in der Folgezeit sind notwendig. Warten Sie beim Abholen der Kinder nicht auf der gegenüberliegenden Straßenseite, sondern holen sie das Kind direkt an der Schule ab.

- Ihr Kind sollte auffällige Kleidung sowie das von der Verkehrswacht ausgegebene, reflektierende Umhängeband tragen

- Auch die Erwachsenen sollten die Verkehrsregeln, insbesondere in Gegenwart von Kindern, beachten

- Schulanfänger sind in der Regel nicht geeignet, als Radfahrer im Straßenverkehr teilzunehmen. Bei älteren radfahrenden Kindern müssen sich die Eltern um die Verkehrssicherheit der Fahrräder kümmern

- Kinder sollten mit ihrem Fahrrad nur dann am Straßenverkehr teilnehmen, wenn sie Ihr Fahrrad und die Verkehrsregeln beherrschen, d.h. erst nach bestandener Radfahrprüfung in der 4. Klasse.

- Der Schulweg sollte rechtzeitig angetreten werden. Zeitdruck ist gefährlich.

- Wenn sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, müssen diese mit den entsprechenden Rückhalteeinrichtungen gesichert sein. Hier drohen bei Missachtung Bußgelder von 60,-- bis 70,-- € sowie ein Punkt in Flensburg.

- Parken Sie aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht unmittelbar vor Schulen und Kindergärten.

Für Kraftfahrer sind folgende Hinweise wichtig

- Im Bereich von Schulen, Kindergärten und Spielplätzen muss immer vorsichtig gefahren werden!

- An haltenden Schulbussen und an Schulbushaltestellen muss mit Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren werden, dies gilt auch für den Gegenverkehr. Wenn Busse bei der Anfahrt zu einer Haltestelle Warnblinklicht angeschaltet haben, gilt Überholverbot. Schrittgeschwindigkeit bedeutet, dass man nur 4 bis 7 km/h schnell fahren darf.

Von der Polizeiinspektion Lohr am Main werden für das Stadtgebiet folgende Schulwege empfohlen:

Grundschule Lohr

Kinder aus dem Gebiet Rodenbacher Straße, Springerhof und Wombacher Straße benutzen den Weg Weisenau – Berufsschule zur Grundschule.

Kinder aus dem Gebiet des Schafhofs und der Rechtenbacher Straße gehen auf der Schafhofstraße bis zur Brücke über den Kaibach und von dort entlang des Kaibachs bis zum Bgm.-Keßler-Platz. An der Kreuzung Gärtnerstraße/Am Kaibach stehen dann Schulweghelfer.

Kinder aus der Innenstadt gehen am sichersten durch die Anlage und überqueren die Anlagestraße in Höhe des Fußgängerüberwegs. Am Bgm.-Keßler-Platz werden sie von Schulweghelfern über die Straße geleitet.

Den Schülern aus der Partensteiner Straße wird empfohlen, den Gehweg an der Westseite bis zu evangelischen Kirche zu benutzen und im Bereich der Einbahn-straße diese zu überqueren. An der Ampelanlage kann die B 26 gefahrlos überquert werden.

Grundschule Sendelbach

Die Kinder aus dem Bereich "Romberg" gehen über die Romberg- und Franz-Kraus-Straße zur Steinfelder Straße. Dort werden sie von Schulweghelfern über die Straße geführt. Von dort gehen sie über die Ostlandstraße weiter zur Grundschule.

Kinder aus dem Bereich Auweg und Sendelbacher Straße gehen auf dem Gehweg der Sendelbacher Straße bis zur Ampel in Höhe der Neubrunnenstraße. Dort wer-den sie von Schulweghelfern auf die andere Straßenseite gelotst. Anschließend gehen sie weiter über die Neubrunnenstraße entlang bis zur Grundschule.

Vor der Grundschule stehen nochmals Schulweghelfer, die den Kindern beim Überqueren der Ostlandstraße behilflich sind.