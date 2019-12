Pistolenpatronen bei Kontrolle in Burgsinn gefunden

Eine Personenüberprüfung ergab, dass der 41-jährige Fahrer zum Zwecke der Aufenthaltsermittlung mehrfach durch verschiedene Staatsanwaltschaften ausgeschrieben war. Außerdem wurden bei der Durchsuchung des Fahrzeugs 5 Patronen aufgefunden und sichergestellt. Da er keinerlei Erlaubnis zum Führen der Munition vorweisen konnte, ergeht gegen ihn Anzeige nach dem Waffengesetz.

Der 41-Jährige konnte nach der polizeilichen Vernehmung seine Fahrt fortsetzen.

Burgsinn: Reh angefahren

Am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr befuhr ein 35-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 17. Hierbei lief ihm ein Reh vor das Auto.

Das Wild flüchtete, weshalb der Jagdpächter verständigt wurde. Am Pkw Suzuki entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Burgsinn: Vorfahrt missachtet

Am Dienstagvormittag befuhr der 26-jährige Fahrer eines Kleintransporters in Burgsinn die Straße „An der Aura“ in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Hauptstraße wollte er nach rechts in diese einbiegen. Als er sich an der Einmündung in die Vorfahrtsstraße hineintastete, kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw KIA, dessen 75-jähriger Fahrer die Hauptstraße in Richtung Mittelsinn befuhr.

An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden von geschätzt etwa 650 Euro.

vd/Polizei Gemünden