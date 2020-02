Pick-up-Truck fährt 6-Jährigen in Sulzbach an und flüchtet

Durch den Zusammenstoß fiel der 6-jährige Fußgänger zu Boden und erlitt Verletzungen. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben.

Kennzeichen in Wörth entwendet

Am Freitag, 31.01.20 wurden zwischen 06.00 Uhr und 07.30 Uhr beide amtlichen Kennzeichenschilder eines geparkten Pkw, Toyota entwendet. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Münchener Straße.

Lkw-Fahrer in Elsenfeld unter Drogeneinfluss

Während der Kontrolle eines 38jährigen Lkw-Fahrers am Freitag gegen 19.10 Uhr am Markplatz wurde festgestellt, dass dieser unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Fahrzeug musste er zunächst stehen lassen.

Auto fährt in Elsenfeld gegen Handlauf

Am Freitag, 31.01.20 zwischen 15.00 Uhr und 15.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Pkw, vermutlich Kastenwagen, gegen den Handlauf einer Treppe im Bereich der Bahnhofstraße. Durch den Anstoß wurde sowohl der Handlauf, als auch mehrere Trittstufen beschädigt; der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Verteilerschrank in Obernburg beschädigt

Zwischen dem 30.01.20 und dem 31.01.20 wurde ein Verteilerschrank in der Jahnstraße durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rangieren gegen den Verteilerschrank; an diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

vd/Polizei Obernburg