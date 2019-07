Pferd scheut vor Ponys - Reiter bei Mömbris schwer verletzt

Als er mit seinem Pferd eine eingezäunte Koppel fur Ponys passierte, liefen die Tiere auf die Reitergruppe zu. Das Pferd - des aus dem Lkr. Aschaffenburg stammenden Reiters - scheute und rannte quer in den Wald hinein. Hierbei sturzte der Reiter vom Pferd und prallte unter anderem mit seinem Kopf gegen einen Baum. Obwohl er einen Helm trug erlitt er schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Pferd konnte durch andere Teilnehmer der Gruppe eingefangen werden.



Alkoholisierter Radfahrer

Alzenau / Hörstein - Im Rahmen der Streife stellten Beamte der PI Alzenau, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Hauptstraße, einen in Schlangenlinien fahrenden Radfahrer fest. Bei der anschließenden Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt und ein Atemalkoholtest ergab, bei dem 18-jährigen Aschaffenburger, eine Atemalkoholkonzentration von uber 1,9 ‰. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und durchgefuhrt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.