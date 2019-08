Am Donnerstag, gegen 21.40 Uhr, befuhr ein zwanzig Jahre alter Mann aus Babenhausen mit seinem Auto die Bürgermeister-Willand-Straße von der Bouxwiller Straße kommend in Richtung Philipp-Reis-Straße und wollte nach links in diese abbiegen. Hierbei beachtete er nicht den 52 Jahre alten Mann aus Babenhausen, der die Bürgermeister-Willand-Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Aufprallwucht wurde das Auto des Unfallverursachers um 180 Grad gedreht und rollte anschließend zehn Meter rückwärts in die Philipp-Reis-Straße. Ein Mitfahrer des Unfallverursachers wurde leicht und der andere schwer verletzt.

Beide Verletzte wurden von einem Notarzt erstversorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Babenhausen unterstützte die Polizeistreifen bei der Unfallaufnahme. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

Bereits beim Eintreffen der verständigten Streife, waren die Feuerwehr Babenhausen und der Rettungsdienst sowie zahlreiche Schaulustige vor Ort, die sich gegenüber den Rettungskräften verbal sehr aggressiv verhielten. Darunter auch eine 48 Jahre alte Frau, die im Zuge der Unfallaufnahme kollabierte und ärztliche Hilfe benötigte. Die Hilfe des Rettungsdienstes konnte jedoch nur zeitverzögert erfolgen, da sich die stetig erhöhende Anzahl der Schaulustigen, unter denen sich auch Familienangehörige eines der Unfallbeteiligten befanden, die Helfer massiv in der Ausübung ihrer Arbeit behinderte. Erst die polizeiliche Androhung des Einsatzes von Pfefferspray und der Aufbau eines Sichtschutzes durch die Feuerwehr Babenhausen, gewährte den Rettungsdiensten eine geschützte Ausübung ihrer Arbeit. Unterstützt von weiteren Streifen, unter anderem aus dem Bundesland Bayern sowie einem Diensthund konnte die etwa 60-köpfige Personengruppe in Schach halten.

Die Polizei in Dieburg ist mit der Unfallaufnahme betraut. Derzeit wird eine strafrechtliche Konsequenz des Verhaltens einzelner geprüft.

Polizei Südhessen/ienc