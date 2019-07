Partenstein: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

In der Lohrer Straße in Frammersbach, Lkr. MSP, ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 13.40 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein Auto-Fahrer befuhr mit seinem Renault die Lohrer Straße von Partenstein kommend in Richtung Innenstadt. Als er nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, ubersah er einen entgegenkommenden Fahrradfahrer und es kam beim Abbiegevorgang zu einem Zusammenstoß. Der 49jährige Fahrradfahrer stutzte nach dem Anstoß zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Überprufung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Einzelheiten uber die Verletzungen sind noch nicht bekannt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Uhr.

Polizeiinspektion Lohr