Partenstein: Hund beißt Radler in die Wade

Der 69-Jährige fuhr gerade mit seinem Fahrrad an einem Hundehalter vorbei, der mit seinem angeleinten Hund zu Fuß unterwegs war. Offenbar erschrak der Hund dadurch und biss dem Radfahrer in die linke Wade. Durch den Biss erlitt der Radfahrer eine geringfügige Verletzung. Er wurde aber vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum Main-Spessart nach Lohr gebracht. Gegen den 77-jährigen Partensteiner Hundehalter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Verkehrsunfallflucht auf Lohrer Hotelparkplatz

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart In der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 07:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Hotels in der Jahnstraße ein grauer VW Touran angefahren und beschädigt. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Die Polizeiinspektion Lohr am Main sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/8741-0.

dc/Meldungen der Polizei Lohr