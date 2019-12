Grund dafür war offenbar eine technische Störung noch unbekannter Art an der Alarmanlage der Sparkassenfiliale in Partenstein. Die erste Alarmierung war demnach gegen 13 Uhr, die zweite folgte am Spätnachmittag kurz nach 17 Uhr.

Kein Eingreifen nötig

In beiden Fällen machten sich Streifenbesatzungen sofort auf den Weg nach Partenstein. Vor Ort stellte sich dann jedoch heraus, dass kein polizeiliches Eingreifen nötig war.

joun