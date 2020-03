Partenstein: Außenspiegel beim Vorbeifahren beschädigt

Beim Fahren auf der Hauptstraße, Höhe der Hausnummer 61, beschädigte am 16.03.2020, gegen 19:10 Uhr, eine Unbekannte Person mit seinem Auto den rechten Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten schwarzen Ford Fiestas. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150€. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die PI Lohr am Main, tel. 09352/8741-0.

Mädchen mit Fußball beschossen und verletzt

Lohr am Main: Die 12-Jährige Geschädigte hat am 16.03.2020 Anzeige gegen eine unbekannte Person erstattet. Sie fuhr am selben Tag, gegen 17:25 Uhr, am Sommerberg in Lohr am Main mit ihrem City-Roller im verkehrsberuhigten Bereich, als eine größere Gruppe Jugendlicher ( etwa neun Jugendliche im Alter zwischen 14-16 Jahren) vorbeikam und die 12-Jährige dazu aufforderten, dass sie „abhauen“ soll. Dieser Aufforderung kam sie nicht nach, weswegen einer der anwesenden Jugendlichen gezielt mit seinem mitgeführten Fußball auf die 12-Jährige schoss. Der Ball traf die 12-Jährige am linken Handgelenk, weswegen diese von ihrem Roller stürzte und sich durch den Sturz am rechten Knie und an der ihrer linken Hand leicht verletzte. Anschließend lief die Personengruppe lachend weg.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr am Main, tel. 09352/8741-0.

stru/ Quelle: Polizei Lohr