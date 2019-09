Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500.- Euro

Kahl am Main, Lks Aschaffenburg. Am 07.09.2019 gegen 17.30 Uhr rangierte ein 47-jähriger Großwallstädter mit seinem Opel auf dem Parkplatz der Seniorenresidenz, übersah dabei einen Laternenpfosten und fuhr diesen an. Auch hier entstand nur Sachschaden in Höhe von ca. 2.000.- Euro.

Polizei Alzenau/mkl