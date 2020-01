Parkplatzrempler in Karlstadt - Lastwagen gesucht

An dem Pkw wurde dabei eine Tür beschädigt. Der Unfallverursacher, welcher den Unfall vermutlich nicht bemerkte, fuhr nach dem Anstoß von dem Gelände weg.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter Tel.: 09353/97410.

Vorfahrt missachtet

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Zum Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Mittwoch gegen 15:50 Uhr in Karlstadt an der Einmündung der Gemündener Str. auf die Karolingerbrücke. Ein 68-jähriger Autofahrer hatte beim Einbiegen den Pkw eines auf der Brücke fahrenden 24-jährigen Mannes übersehen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4500.- Euro.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Bei der Kontrolle eines 21-jährigen Autofahrers stellten die Beamten am Mittwoch gegen 16:00 Uhr in der Brückenstraße in Karlstadt fest, dass dieser Ausfallerscheinungen zeigte, welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Im Pkw konnte dann auch eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden werden. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt