Eine junge Frau teilte über Notruf mit, dass jemand versuche, in ihre Wohnung einzubrechen. Nachdem die Streife am Einsatzort vor der Wohnungstür der Mitteiler eingetroffen war, sahen sich diese nicht in der Lage, die Türe zu öffnen. Die lautstarken Hilferufe aus der Wohnung ließen eine mögliche Notlage vermuten. Die Beamten verschafften sich gewaltsam Zutritt und fanden eine 18-Jährige und einen 16-jährigen jungen Mann vor, die beide sichtlich betroffen über ein Ereignis berichteten, wonach drei unbekannte Personen versucht hätten, in die Wohnung einzudringen. Das junge Pärchen stand sichtbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine weitere Recherche im Wohnhaus ergab, dass sich keine weiteren Personen in der Umgebung aufgehalten hatten und der einzige deutliche Lärm von diesen beiden jungen Menschen selbst verursacht wurde. Nach einiger Zeit konnten die beiden vermeintlich Geschädigten wieder beruhigt werden. In der Wohnung fanden die Beamten 7 Gramm Marihuana vor. Der 16-Jährige räumte ein, Besitzer dieser Betäubungsmittel zu sein. Nach Sachlage hatten die beiden offensichtlich kurz vorher einen Teil dieser Substanzen konsumiert und anschließend den Bezug zur Realität verloren. In der weiteren Nachsorge der Einsatzkräfte konnten gesundheitliche Gefahren für die beiden Personen ausgeschlossen werden. Diese müssen sich wegen dem Besitz verbotener Substanzen strafrechtlich verantworten. Nachdem die erziehungsberechtigten Eltern des 16-Jährigen nicht erreicht werden konnten, wurde dieser einer erwachsenen Vertrauensperson übergeben.

Regenfallrohr beschädigt: Arnstein

In der Zeit von Montag, 29.07.2019, bis Montag, 05.08.2019, blieb ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Ebenrother Straße in Reuchelheim an einer Hauswand hängen. Dabei wurde ein Regenfallrohr eingedrückt und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Nach Spurenlage könnte der Schaden durch ein landwirtschaftliches Großfahrzeug verursacht worden sein. Der Fahrer dieses Fahrzeugs muss nicht zwangsläufig vom Schaden Kenntnis erlangt haben. Der Verursacher oder Zeugen, die Hinweise über das Schadensereignis geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09353/9741-0 an die Polizei in Karlstadt zu wenden.

Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden: Zellingen

Am Dienstagvormittag überquerte eine 60-jährige Fahrerin eines Audi eine Kreuzung in Duttenbrunn und stieß dort mit einem vorfahrtsberechtigten Daimler-Benz zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 23.000 Euro. Die Unfallverursacherin und der 52-jährige Fahrer des Mercedes blieben unverletzt. Zur Abbindung der ausgetretenen Betriebsstoffe und Sicherung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Duttenbrunn mit neun Einsatzkräften vor Ort.

Nicht angepasste Geschwindigkeit führt zum Unfall: Karlstadt

Am Dienstagmittag kam ein 61-jähriger Fahrer mit seinem Geländewagen auf der Staatsstraße von Wiesenfeld nach Karlburg von der Fahrbahn ab. Der Wagen schleuderte über die Gegenfahrbahn in die Schutzbeplankung und wurde dort quer über die Fahrbahn in den Graben abgewiesen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Main-Spessart transportiert. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Unfallursächlich dürfte die nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Straße gewesen sein. In diesem Zusammenhang dürfen wir darauf hinweisen, dass insbesondere ein frischer Regen auf staubtrockenen Straßen zur Sommerzeit zu einem gefährlichen Schmierfilm führen kann. Autofahrer werden hier zur besonderen Vorsicht ermahnt.

