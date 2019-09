Palme und Olivenbaum in Wasserlos geklaut

Die beiden Pflanzen im Wert von 200 Euro waren vor der Eingangstür eines Anwesens abgestellt. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Alzenau. Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr erschien ein 68-Jähriger bei der Alzenauer Polizei, um seinen Führerschein wegen eines Fahrverbots abzugeben. Da er mit seinem Pkw zur Dienststelle gefahren war und das Fahrverbot bereits seit Anfang August rechtskräftig war, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Audi angefahren und geflüchtet

Alzenau-Michelbach. Bei einer Unfallflucht in der Spessartstraße entstand am Sonntag ein Schaden von 2.000 Euro. Ein 74-Jähriger hatte seinen Audi um 12.45 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Als er um 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er einen Schaden am linken Fahrzeugheck feststellen. Der Verursacher war geflüchtet.

Im Graben gelandet

Mömbris-Reichenbach. Am Sonntagmittag landete ein 53-jähriger Pkw-Fahrer auf der Staatsstraße 2309 bei Reichenbach im Graben. Der Mann war um kurz nach 12 Uhr mit seinem Toyota in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine Kurvenleitschild überfahren. Nach seinen Angaben musste er zwei Rehen ausweichen. Der Schaden am Pkw und am Schild wird auf 5.300 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall am Polizeikreisel

Alzenau. Bei einem Verkehrsunfall am „Polizeikreisel“ entstand am Sonntagabend en Schaden von knapp 1.000 Euro. Um 21.30 Uhr fuhr eine 47-jährige BMW-Fahrerin an den Kreisverkehr und bremste dort ab. Da sie offenbar nicht richtig auf der Bremse ihres Automatikfahrzeugs stand, rollte dieses eine Stück nach vorne. Dabei touchierte sie mit der Front den rechten Kotflügel eines Kia, dessen 32-jähriger Fahrer im Kreisverkehr unterwegs war.

Polizei Alzenau/mm