Paketzusteller und Anwohner prügeln sich in Bürgstadt

Bis zum Eintreffen der Polizei kam es bereits zu Körperverletzungsdelikten zwischen einem 48-jährigen Paketzusteller und einem 62-jährigen Anwohner. Wie sich später die Sachlage herausstellte, hatte der Paketwagenfahrer einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug. Um dem nachfolgenden Verkehr die Durchfahrt zu ermöglichen, schob der Fahrer mit weiteren Personen das Fahrzeug auf einen in der Nähe befindlichen Parkplatz. Das rief allerdings den Eigentümer des Parkplatzes auf den Plan; er stellte sein Fahrrad provokant auf dem freien Parkplatz ab. Bei dem anschließenden, verbalen Streit kam es zu wechselseitigen Schlägen und zur Sachbeschädigung an dem Fahrrad. Beide Kontrahenten wurden leicht verletzt, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wohnungsschlüssel verlegt – Fenster eingeschlagen: Miltenberg

Ein Anwohner der Hauptstraße in Miltenberg teilte den Einsatzkräften am Mittwoch, kurz nach 1.00 Uhr, eine verdächtige Wahrnehmung mit. Der Mitteiler zeigte an, er habe in einem Nachbarobjekt Scheiben klirren gehört. Der Verdacht eines Einbruchs stand im Raume. Durch mehrere Polizeistreifen wurde das Objekt angefahren. Allerdings konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Ein angetrunkener, 22-jähriger aus Syrien stammender Mann hatte seinen Schlüssel verloren und warf daher ein Fenster ein, um in die Wohnung zu gelangen. Ein Alkoholtest bei dem jungen Mann war nicht möglich.

Hauseingangstüre beschädigt: Kleinheubach

Zwischen dem 31.05. und dem 03.06.19 wurden die Türen eines Mehrfamilienhauses in der Bachgasse durch Unbekannte beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Fahrraddiebstahl

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Luitpoldstraße ein versperrtes Herrenrad des Herstellers Haibike entwendet. Das schwarz-grüne Fahrrad hatte einen Wert von ca. 620 Euro.

Hinweise zur Aufklärung der Straftaten nimmt die Polizei Miltenberg, Burgweg 21, jederzeit entgegen.

Polizei Miltenberg/ienc