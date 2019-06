Pärchen streitet sich heftig, Polizei findet Drogen

Die Polizeistreife konnte das streitende Pärchen (er/26 und sie/29) in ihrer Wohnung antreffen, aus welcher es eindeutig nach Marihuana roch. Die Beamten gingen dem Geruch auf die Spur und fanden auf dem Küchentisch ca. 1,2 Gramm von dem erschnupperten Betäubungsmittel. Das Rauschgift wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Mann eingeleitet. Bezüglich des eigentlichen Einsatzgrundes, welcher sich lediglich als lautstarker, verbaler Beziehungsstreit herausstellte, kam es zu keinen Straftaten.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Am Samstag, den 15.06.2019, um 01:35 Uhr, wurde in der Erlenbacher Straße ein Pkw zur Kontrolle angehalten. Im Verlauf der Kontrolle konnten beim 41jährigen Fahrzeugführer aus Erlenbach deutliche Auffälligkeiten festgestellt werden, welche darauf hinwiesen, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Einen freiwilligen Drogenvortest, lehnte er ab. In seiner mitgeführten Bauchtasche fanden die Beamten eine Verpackungseinheit mit Clean-Urin. Der 41jährige wurde daraufhin ins Krankenhaus Erlenbach verbracht, wo eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Anschließend wurde dem Mann die Weiterfahrt für mindestens 24 Stunden untersagt. Sein Pkw und er wurden dann von seiner Beifahrer nach Hause gebracht.

Trunkenheit im Verkehr

Leidersbach, Lkr. Miltenberg - Am Freitag, den 14.06.2019, gegen 20:20 Uhr, fiel ein Pkw durch Schlangenlinien und starken Geschwindigkeitsschwankungen auf, welcher von Sulzbach in Richtung Leidersbach fuhr. In der Ebersbacher Straße in Leidersbach wurde der Pkw angehalten und der 40jährige Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,29 mg/l. Auf Grund festgestellter, alkoholbedingter Ausfallerscheinungen wurde im Krankenhaus Erlenbach eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde der Mann und dessen Fahrzeugschlüssel an seine Lebensabschnittsgefährtin übergeben. Gegen den 40jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Ladendiebstahl in Anglergeschäft

Niedernberg, Lkr. Miltenberg - Am Freitag, den 14.06.2019, gegen 16:30 Uhr, teilte der Inhaber eines ortsansässigen Geschäfts für Angelbedarf ein einen Ladendieb mit. Dieser hatte zuvor für 47 EUR in dem Geschäft eingekauft. Beim Überschreiten der Sicherheitsanlage löste diese jedoch plötzlich aus. Auf Ansprache durch einen Geschäftsangestellten gab der junge Mann jedoch Fersengeld und konnte zunächst in unbekannte Richtung flüchten. Der Täter konnte jedoch durch zwei Angestellte des Anglergeschäfts im Ortsbereich Niedernberg wieder aufgefunden und gestellt werden. Wie sich später herausstellte hatte der 28 Jahre alte Mann aus Großkrotzenburg noch 2 Schwimmer im Wert von jeweils 7,94 EUR in seiner Hosentasche stecken. Die Diebstahlsicherung in Form von Magnetstreifen hatte er entfernt. Die Streifen konnten bei einer späteren Durchsuchung durch die Polizei in seiner Hose aufgefunden werden. Nach Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde der polizeilich bekannte Täter zur PI Obernburg verbracht, wo mit ihm eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt wurde. Anschließend wurde er wieder entlassen.

Versuchter Trickbetrug

Obernburg a.Main, Lkr. Miltenberg - Am Freitag, den 14.06.2019, kam ein 62jähriger Obernburger zur PI Obernburg und erstattete Anzeige gegen unbekannten Täter wegen versuchten Betruges. Nach Angaben des Mannes hatte er bereits Mitte letzter Woche einen Anruf bekommen in dessen Gespräch er über den Gewinn in Höhe von 49.000 EUR informiert wurde. Für die Auszahlung müsse er jedoch eine Gebühr von 900,- EUR in Form von iTunes Codes zahlen. Der 62jährige hatte die Gebühr bereits abgehoben, jedoch noch rechtzeitig den Betrug bemerkt und zur Anzeige gebracht. Es gibt in Bayern bereits 3 weitere Fälle mit der gleichen Rufnummer.

Fahrraddiebstahl

Mömlingen, Lkr. Miltenberg - Donnerstag, den 13.06.2019, in der Zeit von 07:00 bis 15:30 Uhr, wurde im Westerwaldring ein Fahrrad entwendet. Das grau-rote Mountainbike der Marke „Bulls“ stand in einem Innenhof eines Anwesens und war mit einem Spiralschloss versperrt. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

