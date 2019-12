Päckchen aus Briefkasten in Amorbach gestohlen

Das Päckchen befand sich wohl noch zur Hälfte außerhalb des Briefkastens. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.

Betrunken Auto gefahren

Kleinheubach. Am Donnerstag, um 22.50 Uhr, wurde in Kleinheubach in der Hauptstraße bei einem 27-jährigen Fiat-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab 0,54 Promille. Der Mann darf nun mit Bußgeld, Punkten und einem Fahrverbot rechnen.

Großheubach. 0,82 Promille wurde ebenfalls am Donnerstag, um 20.45 Uhr, in Großheubach in der Miltenberger Straße bei einem 51-jährigen Ford-Fahrer festgestellt. Auch auf ihn wartet ein Bußgeld, Punkte und ein Fahrverbot.

Polizei Miltenberg/ienc