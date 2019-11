Paar hat Sex in Marktheidenfelder Schwimmbad

Andere Badegäste fühlten sich dadurch belästigt und verständigten die Badeaufsicht. Das alkoholisierte Pärchen erhielt ein Hausverbot und wird wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt.

Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09391/9841-0, bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden.

Pkw verkratzt

Karbach: Erst am 31.10.2019, wurde die Beschädigung eines Pkw‘s, angezeigt. Der Pkw parkte in der Zeit vom 11.10.19, 18.00 Uhr, bis 12.10.2019, 06.00 Uhr, in Karbach, Zernstraße. In diesem Zeitraum verkratzte ein unbekannter Täter den Pkw, hinten links. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500,-- Euro

Im Begegnungsverkehr Fahrzeug gestreift und weitergefahren

Triefenstein-Lengfurt: Am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 20jähriger Opel-Fahrer die Kreisstraße vom Kloster Triefenstein kommend, Richtung Altfeld. In einer Kurve, kam ihm ein Pkw entgegen, welcher auf die Gegenfahrbahn kam. Dabei kam es zur Spiegelberührung der beiden Pkw‘s. Am Pkw des Opel-Fahrers entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100,-- Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Unfall und den entstandenen Schaden zu kümmern.

Pkw-Reifen beschädigt

Triefenstein-Homburg: Am 30.10.2019 bemerkte eine Pkw-Fahrerin einen eingefahrenen Nagel, in einem Hinterreifen ihres Pkw. Bei der Nachschau in der Werkstatt wurde ein weiterer Nagel, in dem zweiten Hinterreifen festgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Nägel in der Zeit vom 29.10.2019, 16.00 Uhr, bis 30.10.2019, 16.00 Uhr, unter den Reifen platziert wurden. Der Pkw parkte zu dieser Zeit in der Maintalstraße in Homburg.

Hinweise zu vorgenannten, ungeklärten Sachverhalten erbittet die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld