Paar ergaunert in Alzenau Hosen und Hemden - Zeugen gesucht

Zunächst schauten sie sich um und ließen sich die Kleidungsstücke dann zur Auswahl mitgeben. Sie versprachen, die Waren, für die sie einen Lieferschein erhielten, zwei Stunden später zurückzubringen beziehungsweise zu bezahlen. Da dies nicht geschah, erstattete der Geschäftsinhaber Anzeige bei der Polizei. Die auf dem Lieferschein angegebene Adresse ist offenbar nicht existent. Beide können wie folgt beschrieben werden:

Frau: circa 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß, kräftige Figur

Mann: circa 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß, auffällig dick.

Die weiteren Ermittlungen führt die Alzenauer Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Begrenzungspoller angefahren und geflüchtet

Geiselbach, Lkr. Aschaffenburg. Bei einer Unfallflucht auf einem Firmengelände in der Straße Am Sportplatz entstand ein Schaden von 400 Euro. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatte offenbar ein unbekannter Lastwagen zwei Begrenzungspoller angefahren.

Zwei Parkrempler

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Eine 80-jährige BMW-Fahrerin beschädigte am Donnerstagmittag um 12 Uhr beim Ausparken In den Mühlgärten ein abgestelltes Auto. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen summiert sich auf 1000 Euro.

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag um 16 Uhr touchierte eine 68-jährige VW-Fahrerin beim Ausparken in der Lindenstraße einen geparkten Renault. Der Gesamtschaden blieb mit 300 Euro relativ gering.

Fahrzeug mutwillig beschädigt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag zwischen 7.30 und 17.45 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen Toyota mutwillig am rechten vorderen Kotflügel. Das Auto war auf einem Firmenparkplatz in der Siemensstraße abgestellt. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Zwei Graffiti-Fälle in Dettingen und Schöllkrippen

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Montag und Mittwoch vergangener Woche besprühte ein Unbekannter in der Alten Straße die Einfriedungsmauer eines Anwesens mit einem grünen Schriftzug. Der Schaden blieb mit 10 Euro gering.

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden dann zwei Triebwagen der Westfrankenbahn am Schöllkrippener Bahnhof mit Graffiti besprüht. Hierbei entstand ein Schaden von 200 Euro.

Teichpumpe manipuliert

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen manipulierte ein Unbekannter auf einem Gartengrundstück im Streuweg oberhalb der Vitalklinik eine Teichpumpe. Der Grundstücksinhaber bemerkte dies zum Glück rechtzeitig, da sonst der Gartenteich leer gelaufen und die Fische verendet wären. Die Motivation des Täters ist bislang ungeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

ves/Polizei Alzenau