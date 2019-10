PKW gegen Pedelec: 80-Jährige verletzt, Zeugen gesucht

Nach dem Zusammenstoß kam es zum Sturz der 80-jährigen Pedelec Fahrerin. Diese wurde mit Prellungen im Bereich des Schlüsselbeins ins Klinikum verbracht. Die 55-jährige PKW-Führerin verblieb unverletzt. Der Sachschaden an Rad und PKW beträgt rund 2500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Miltenberg unter Tel. 09371-9450 zu melden.

Baustellencontainer aufgehebelt

Weilbach. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde im Baustellenbereich der MIL 6 am Ortsrand von Weilbach die Türe eines Baustellencontainers massiv aufgehebelt und hieraus PC-Zubehör und Handschuhe im Gesamtwert von ca. 150€ entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000€. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Miltenberg unter 09371-9450 zu melden.

„DogStation“ angefahren

Miltenberg. Am Freitagmittag gegen 14.30 Uhr wurde im Bereich der Zunkenstraße/Sohlwiese eine „DogStation“ angefahren und diese hierdurch massiv beschädigt. Der unbekannte Verursacher flüchtete nach dem Anstoß mit einem grauen PKW Ford Mondeo. Hierdurch entstand Sachschaden an der DogStation in Höhe von ca. 500€. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Miltenberg unter 09371-9450 zu melden.

16-Jähriger zeigt drogentypische Auffälligkeiten

Miltenberg. Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr wurde ein 16-Jähriger mit seinem Mofa einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Daher wurde auf hiesiger PI eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel zunächst sichergestellt. Zudem wurde bei der Durchsuchung des 16-Jährigen Betäubungsmittel in Form von Marihuana aufgefunden.

