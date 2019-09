Operativer Ergänzungsdienst holt betrunkenen 52-Jährigen in Aschaffenburg vom Krad

Bei der folgenden Kontrolle konnte bei dem 52-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der Fahrer nicht mehr in der Lage war sein Kleinkraftrad sicher zu führen. Bei dem 52-Kährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Des Weiteren wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Stadt Aschaffenburg

Unfallflucht

Ein 39-Jähriger hatte in der Zeit von Donnerstag 19:30 Uhr bis Freitag 07:50 Uhr seinen VW in der Rupert-Mayer-Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein linker Außenspiegel, sowie der Kotflügel und der Stoßfänger vorne links beschädigt waren. Ein unbekannter Fahrzeugführer war offensichtlich bei der Vorbeifahrt hängengeblieben und hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne dem Geschädigten oder der Polizei seine Unfallbeteiligung zu melden. Der Sachschaden beträgt ca. 1500,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht

Eine 47-Jährige hatte in der Zeit von Donnerstag 18:30 Uhr bis Freitag 16:10 Uhr ihren Mazda Am Floßhafen abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Stoßfänger vorne links beschädigt war. Ein unbekannter Fahrzeugführer war offensichtlich am Fahrzeug der 47-Jährigen hängengeblieben und hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne der Geschädigten oder der Polizei seine Unfallbeteiligung zu melden. Der Sachschaden beträgt ca. 200,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg kontrollierte am Freitag um 22:45 Uhr in der Ebersbacher Straße einen 43-Jährigeren mit seinem VW. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch feststellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der 43-Jährige nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Der Skoda wurde verkehrssicher abgestellt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Da sich der gemessene Alkoholwert noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit befand, erwarten den 43-Jährigen nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Kreis Aschaffenburg

Unfallflucht

Mainaschaff. Ein 28-jähriger hatte am Freitag in der Zeit von 15:03 Uhr bis 15:23 Uhr seinen VW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hauptstraße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Stoßfänger hinten links beschädigt war. Ein unbekannter Fahrzeugführer war offensichtlich am Fahrzeug des 28-Jährigen hängengeblieben und hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne dem Geschädigten oder der Polizei seine Unfallbeteiligung zu melden. Der Sachschaden beträgt ca. 1200,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

mkl/Polizei Aschaffenburg