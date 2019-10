Opel macht sich in Wörth selbstständig und prallt gegen Haus

Ein Auto hat am Mittwoch gegen 2.35 Uhr Sachschaden an einem Wohnhaus verursacht. Der Opel war von seiner Fahrerin am Fahrbahnrand in der Odenwaldstraße abgestellt worden. Trotz angelegter Handbremse machte sich der Corsa selbstständig und rollte ungehindert bis in die Landstraße. Dor prallte er gegen den Treppenaufgang eines Mehrfamilienhauses und beschädigte diesen. Insgesamt entstand bei der Geisterfahrt gut 2000 Euro Sachschaden.

Drogenkonsumenten kontrolliert

Mömlingen, Bahnhofstraße/Kleinwallstadt/Niedernberg. Bei einer Personenkontrolle in Mömlingen am Mittwoch Abend haben Beamte der PI Obernburg Rauschgift sichergestellt. Die Beamten stellten bei dem jungen Mann mehrere Gramm Marihuana sicher. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

In Kleinwallstadt fiel einer Zivilstreife in der Marktstraße ein junger Mann auf. Als dieser die Beamten erblickte, versuchte er, seine mitgeführten Drogen unauffällig zu entsorgen. Dies gelang allerdings nicht. Die Streife stellte auf der Straße und bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung Kleinmengen Marihuana und Tabletten sicher.

In Niedernberg stellten Beamte der PI Obernburg bei einer Verkehrskontrolle um Mitternacht fest, dass der Fahrer eines Citroen unter Drogeneinfluss steht. Auf seine drogentypischen Ausfallerscheinungen angesprochen räumte der Frankfurter ein, Kokain konsumiert zu haben. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

mci / Quelle: Polizei Obernburg