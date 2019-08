Opel kracht in Wörth in parkende Autos: Hoher Schaden

Eine 65-jährige Opelfahrerin bog um 17.50 Uhr von der Galgenstraße in die Bayernstraße und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Vermutlich spielt hier eine gesundheitliche Einschränkung bei der Ursachensuche eine Rolle. Die Unfallverursacherin kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Unfallflucht

Mönchberg-Schmachtenberg. Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag, gegen 17:15 Uhr, in der Röllbacher Straße in Schmachtenberg. Vermutlich ein Lkw oder Fahrzeug mit hohem Aufbau blieb am Dach eines Hauses hängen und beschädigte sowohl die Regenrinne, als auch einige Dachziegel. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Wärmepumpe gestohlen

Erlenbach. Zwischen dem 21. und dem 27.August wurde aus einem abgesperrten Kleintransporter, der auf einem Firmengelände in der Bahnstraße stand eine Luftwärmepumpe gestohlen. Der oder die unbekannten Täter brachen die Hecktüren auf und entwendeten das Gerät, welches einen Wert von gut 15.000 Euro hatte.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg