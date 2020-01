Opel kracht in Leitplankte  Fahrerin leicht verletzt

Nur noch Schrottwert hat ein Opel Corsa nach einem Verkehrsunfall zwischen Mömlingen und Pflaumheim. Gegen 17.45 Uhr war die 20-jährige Opel-Fahrerin auf der Kreisstraße MIL32 in Richtung Pflaumheim unterwegs. Nach einer langgezogenen Rechtskurve verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte über die Gegenfahrbahn und prallte in die Außenleitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto um 180 Grad. Die Fahrerin verließ das Auto eigenständig und kam nach einer Erstversorgung mit leichte Verletzungen ins Krankenhaus. An ihrem Opel entstand ein Wirtschaftlicher Totalschafen, welcher sich auf mehrere tausend Euro summiert.

Die Feuerwehr Großostheim sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Bis zur Räumung der Unfallstelle stand nur eine Fahrspur zur Verfügung, gegen 19 Uhr war wieder freie Fahrt möglich.

Ralf Hettler