Opel kracht auf der B469 bei Großwallstadt in Pannenfahrzeug

Gegen 15 Uhr hatte eine 28-jährige Hyundai-Fahrerin, die in Richtung Miltenberg unterwegs war, kurz vor der Anschlussstelle Großwallstadt/Obernburg Probleme mit ihrem Fahrzeug. Sie hielt es am rechten Fahrbahnrand an und wollte es absichern. Kurz darauf war ein Opel ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Miltenberg unterwegs. Die 30-jährige Opel-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und versuchte dem Pannenfahrzeug noch auszuweichen, was ihr jedoch nicht gelang. Sie prallte in das Heck des Hyundai und kam schließlich an der Mittelleitplanke zum Stehen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden beide Frauen bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie mussten nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienste und Notarzt in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Beide Autos haben nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Feuerwehren aus Großwallstadt und Niedernberg waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen. Bis zur Bergung der beiden Fahrzeuge musste die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Großwallstadt-Nord abgeleitet.

