Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Es entstand am Heck ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Aufgrund des Spurenbildes könnte es sich um einen Kradfahrer als Verursacher handeln. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Tel.: 09353/97410.