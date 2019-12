Opel in Dammbach im Graben gelandet

Auf regennasser Fahrbahn geriet sie mit ihrem Pkw auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und rutschte in den gegenüberliegenden Graben. Glücklicherweise wurde die Fahrerin dabei nicht verletzt. Ihr Fahrzeug wurde jedoch total beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Durch die Schleuderpartie wurden mehrere Leitplankenfelder beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5100 Euro. Die Feuerwehr Dammbach kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle sowie um die Verkehrsregelung auf der Staatsstraße.

Unfallflucht – geparkter Pkw Mitsubishi angefahren

Aschaffenburg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Kirchhofgasse im Stadtteil Obernau ein geparkter Pkw Mitsubishi angefahren und an der vorderen rechten Front beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Wer hier Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, diese unter der Tel.-Nr. 06021-857-0 zu melden.

Mercedes prallt gegen abgestellten LKW-Container

Aschaffenburg. Am Freitagabend kurz nach 18 Uhr befuhr der 50-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes die Römerstraße vom Stockstadter Weg kommend. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache kam der Mercedesfahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Container-Auflieger. Dadurch erlitt der 50-jährige leichtere Verletzungen und musste vorsorglich ins Krankenhaus nach Seligenstadt verbracht werden. Am Mercedes wurde die komplette Fahrzeugfront eingedrückt. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 12000 Euro.

Geldbörsendiebstahl aus Verkaufsfahrzeug

Aschaffenburg. Am Freitagabend, gegen 18 Uhr, stahl ein Unbekannter aus einem Kleintransporter, der in der Elisenstraße stand und aus dem Süßigkeiten verkauft wurden, einen schwarzen Kellnergeldbeutel. Der Täter gab an, Süßigkeiten kaufen zu wollen und entwendete den Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro Inhalt, als der Verkäufer abgelenkt wurde. Anschließend flüchtete der 35 bis 40 Jahre alte, schlanke und 180 cm große Täter in Richtung City-Galerie. Er trug eine Strickmütze und war dunkel gekleidet. Vermutlich handelt es sich um einen Täter deutscher Herkunft. Sachdienliche Hinweise bitte unter der 06021-857-0 an die Polizei Aschaffenburg.

Sachbeschädigung an Pkw - Außenspiegel beschädigt

Aschaffenburg. Am Freitagabend, in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr, wurde ein Pkw Ford, S-Max, der in der Dinglerstraße abgestellt war, angefahren und der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 280,- Euro zu kümmern. Hinweise hierzu bitte unter 06021-857-0.

Randalierer in Sicherheitsgewahrsam

Aschaffenburg. Am Freitagabend gegen 21.20 Uhr fiel einer Polizeistreife am Bahnhofsvorplatz in der Ludwigstraße ein stark alkoholisierter und aggressiver 34-jähriger Mann auf, der sich lautstark mit einer Frau stritt. Als ihn die Polizeibeamten kontrollieren wollten, verhielt er sich sehr aggressiv und beleidigte diese mit nicht druckreifen Ausdrücken. Als er trotz mehrfacher Gewahrsamsandrohung sein Verhalten nicht änderte, musste er mittels unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht und fixiert werden. Anschließend wurde er zur Dienststelle verbracht und für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen.

