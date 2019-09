Am Donnerstag, kurz vor 18.00 Uhr, befuhr eine 21-jährige Opel-Fahrerin die MIL 35 von Altenbuch nach Breitenbrunn. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn kam der Opel nach rechts ab, drehte sich um 180 Grad und blieb im Straßengraben liegen. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt, am Opel entstand jedoch ein Totalschaden in Höhe von 7.000 Euro, dieser musste abgeschleppt werden.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg