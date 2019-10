Opel-Fahrerin erfasst Radler in Bessenbach

Zeitgleich wurde er von einem Opel überholt. Dieser erfasste den Radfahrer mit seiner rechten Front. Der 34-Jährige kam zu Fall und zog sich Schürfwunden an den Händen zu und klagte über Rückenschmerzen. Zur weiteren Abklärung wurde er von den Rettern in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte in der Zeit von Freitag, 13:00 Uhr bis Montag, 07:15 Uhr einen Pkw Ford. Dieser war in der Beckerstraße abgestellt und weist nun einen abgefahrenen linken Außenspiegel und eine Delle am linken vorderen Radkasten auf. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Montag zwischen 08:40 Uhr und 15:15 Uhr. Hierbei touchierte ein unbekanntes Fahrzeug das Fahrzeugheck eines Pkw Citroen, der in der Habichtstraße abgestellt war. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Pkw mit Anhänger übersieht nachfolgenden Verkehr

Hösbach: Am Montagmittag, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein grauer Pkw Daimler die Staatsstraße 2307 von Mömbris kommend in Fahrtrichtung Hösbach. Im zweispurigen Bereich, kurz vor der Kreuzung zur Bundesstraße 26, wurde der graue Daimler von einem roten Pkw Daimler mit einem Anhänger überholt. Der rote Daimler ordnete sich im Anschluss in den rechten Fahrstreifen ein und übersah hierbei den grauen Daimler. Aufgrund des geringen Abstandes bremste der graue Daimler automatisch ab, um eine Kollision zu vermeiden. Dies nahm der Fahrer eines folgenden dreirädrigen Kraftrades der Marke Piaggio zu spät war und fuhr dem grauen Daimler auf. Der Fahrer stürzte und zog sich unter anderem einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Er musste in ein Krankenhaus gefahren werden. Es entstand geringer Sachschaden. Der vorausfahrende rote Daimler verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um eine sachgemäße Unfallaufnahme zu kümmern.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg