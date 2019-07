Opel-Fahrer übersieht Fußgängerin in Aschaffenburg - 44-Jährige verletzt

Hierbei übersah der Fahrer eine entgegenkommende Fußgängerin, die die Weißenburger Straße aus Richtung Karlstraße überquerte. Die 44-Jährige stieß mit der Fahrzeugfront zusammen und stürzte. Sie zog sich eine Platzwunde am Bein zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand ein geringer Frontschaden.

Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Aschaffenburg. Zwei unbekannte Täter beschädigten am frühen Montagmorgen gegen 245 Uhr drei Fahrzeuge, die in der Maximilianstraße abgestellt waren. Hierbei wurden die linken Außenspiegel eines Ford und eines Opel abgetreten. Ein BMW wies eine Delle im Kotflügel auf. Der Sachschaden beläuft sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Bei den Tätern handelt es sich um zwei junge Männer, wobei einer ein orangefarbenes Fahrrad mit sich führte. Beide entfernten sich in Richtung Hanauer Straße.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

ves/Polizei Aschaffenburg