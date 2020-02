Opel-Fahrer rutscht in Miltenberg aus der Kurve - zu schnell

Am Sonntag, kurz vor 13.00 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Opel die Großheubacher Straße in Richtung Bahnhof. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einem Kurvenbereich ins Schleudern und gleich danach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er zwei Leitplankenfelder sowie eine Straßenlaterne. Der junge Mann hatte Glück im Unglück, er blieb unverletzt. Sein total beschädigtes Auto wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1800 Euro.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg